Ситуація на валютному ринку у 2021 році: у НБУ назвали основні тенденції

"На валютному ринку в поточному році превальвували ревальваційні тенденції, з кінця квітня вони посилилися", - сказав він.

Як зазначив Гелетій, цьому сприяло те, що українські експортери наростили обсяги продажів, зокрема, за рахунок зростання світових цін на продовольство та продукцію гірничо-металургійного комплексу.

"Як результат, збільшився і продаж іноземної валюти бізнесу на міжбанківському ринку", - сказав він.

Крім того, населення також продавало валюти більше, ніж купувало, додав Гелетій.

"По-третє, покращенню ситуації на валютному ринку сприяло зменшення військової напруги на кордонах", - сказав заступник голови НБУ.

Крім того, збільшився інтерес нерезидентів до українських ОВДП, що створює додаткову пропозицію валюти. "У результаті з початку року офіційний обмінних курс гривні до долара зміцнився на 4,5%", - сказав він.

Гелетій нагадав, що НБУ не прогнозує та не таргетує валютний курс, оскільки в Україні діє плаваюче курсоутворення і курс може коливатися в обидва боки.