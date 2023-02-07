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Ситуация в Одессе улучшается: жители получают свет по 4-5 часов в день

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одессе постепенно улучшается ситуация с электроэнергией после аварии на подстанции. Теперь жители получают свет по 4-5 часов в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

"Критическая инфраструктура заживлена. У людей есть тепло и вода. Ремонтные работы продолжаются 24 на 7. Благодаря этому по крайней мере 4-5 часов в день у людей должен быть свет. Делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию, но будем откровенны, повреждения очень серьезны", - сказал премьер.

Шмыгаль сообщил, что в Одессу уже завезли более 80 мощных генераторов, и их подвоз продолжается. В городе и районе работает разветвленная сеть "Пунктов несокрушимости".

К тому же сегодня решением Кабмина выделяют из резервного фонда госбюджета Одесской ОВА 30 млн гривен на закупку горючего для генераторов. По словам Шмыгаля, это позволит держать в рабочем состоянии критическую инфраструктуру до завершения ремонтов.

Министр энергетики и руководитель "Укрэнерго" все держат на личном контроле и продолжат отчитываться о ходе ремонтов.

Как сообщалось ранее, в Одессе обновили графики отключения электричества и сократили время без света.

В "Укрэнерго" отмечали, что ситуация в Одессе может улучшиться с 10 февраля.

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ОдессаДенис Шмыгаль