Ситуация с укрытиями в Киеве критическая. Где она самая плохая (инфографика)

По словам Кличко, на утро 5 июня проверены 1600 укрытий по всему Киеву и проверка продолжается.

По данным МинСтратегПрома, в настоящее время проверена лишь треть укрытий, а проверено 1849. Причем, 242 даже не смогли открыть. Как отмечают в ведомстве, "ситуация остается критической", потому что половина проверенных укрытий не готова.

Согласно инфографике, опубликованной Кличко, 10% столичных укрытий - закрыты. В то же время треть тех, которые находятся в беспрепятственном доступе - в неудовлетворительном состоянии.

Где самая плохая ситуация?

Худшее положение - в Подольском районе, где 80% доступных укрытий непригодны к использованию.

Кличко отметил, что администрации тех районов, где ситуация с состоянием бомбоубежищ хуже всего, ожидают обращения к президенту относительно кадровых решений.

Он также напомнил, что в столице из бюджета выделили около 1,2 млрд грн на обустройство укрытий.

Проверка укрытий в Киеве

Проверку укрытий в Киеве инициировали после того, как во время атаки РФ по столице 1 июня десятью ракетами "Искандер" в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и 9-летняя девочка. Они не смогли попасть в бомбоубежище, поскольку оно было закрыто. В полиции открыли уголовное производство. На данный момент арестован охранник больницы, в укрытие которой и пытались попасть жертвы. Также задержаны трое чиновников.