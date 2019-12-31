Ситуація на ділянках розведення сил на Донбасі стабільна, - штаб

На Донбасі 31 грудня на ділянках розведення залишається стабільною і з дотриманням режиму тиші. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

зокрема, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною, режим припинення вогню дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом і КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом і двома електромобілями. Зараз перевезено близько 4,1 тис. пасажирів.

Представники Держслужби з надзвичайних ситуацій України щоденно, з обох сторін дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, в разі необхідності, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 і №3 обстановка також стабільна, тривають заходи щодо додержання режиму тиші.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби 31 грудня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Так, з озброєння БТР противник обстріляв позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Зайцево, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Сьогодні, 31 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.