RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація дуже важка. Зеленський назвав ключові "мішені" окупантів на Донбасі

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

На Донбасі ситуація залишається дуже напруженою. Російські військові намагаються точково зібрати переважаючі сили для більшого тиску на українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час відеозвернення.

"Там зараз зібрані максимум бойової потужності армії Росії. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Авдіївка та інші населені пункти залишаються для окупантів ключовими мішенями в цьому напрямку", - заявив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що українські військові роблять все можливе, щоб стримати російський наступ на Сєвєродонецьк Луганської області. За словами президента, окупантам доведеться заплатити високу ціну за захоплення міста.

Раніше Зеленський відреагував на блокаду Херсона. Він заявив, що людей намагаються взяти в заручники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України