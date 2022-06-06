Ситуація у Сєвєродонецьку погіршилася. ЗСУ утримують позиції у промзоні, - Гайдай

Ситуація у місті Сєвєродонецьк станом на 6 червня дещо погіршилася. Наразі українські захисники закріпилися на позиціях у промисловій зоні міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.