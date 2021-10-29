Ситуація на ринку праці погіршиться: НБУ оновив прогноз із безробіття

Крім того, НБУ погіршив прогноз на 2022 рік з 8,5% до 8,5%, на 2023 рік з 8,5% до 8,6%.

"На прогнозному горизонті ситуація на ринку праці поліпшуватиметься завдяки зростанню економіки. Рівень безробіття вже найближчим часом повернеться до нейтрального рівня (8,5%) разом із закриттям від’ємного розриву ВВП", - йдеться у звіті.

У НБУ зазначили, що за даними Державної служби зайнятості, починаючи з березня 2021 року кількість вакансій стійко зростала в річному вимірі практично в усіх видах діяльності. Найбільший внесок мали сектори, які впевнено відновлювалися (у тому числі завдяки статистичному ефекту бази порівняння): сектори послуг, торгівля і транспорт, промисловість, будівництво. На тлі розгортання вакцинації посилювався і попит на українських працівників за кордоном. У результаті додаткова пропозиція робочої сили була абсорбована економікою - рівень зайнятості зріс, а рівень безробіття скоротився.

"Запровадження жорсткіших карантинних обмежень наприкінці 2021 року може стримати відновлення ринку праці. Але, враховуючи пристосування бізнесу та населення до обмежень, а також їх певне послаблення для вакцинованих громадян, вплив буде не таким суттєвим, як на початку року", - йдеться в прогнозі.