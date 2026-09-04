Ситуация резко ухудшилась: Прокудин рассказал, что ждет Херсон зимой

Ситуация в Херсоне за последний месяц существенно ухудшилась, а последствия российских ударов по критической инфраструктуре могут особенно остро проявиться зимой.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин.
После ударов по Херсонской ТЭЦ ситуация с обеспечением города теплом и электроэнергией стала значительно сложнее. Прокудин заявил, что за последний месяц положение существенно ухудшилось.
По его словам, власти не хотят ждать момента, когда город столкнется с масштабными проблемами в работе базовых коммунальных услуг.
"За последний месяц ситуация очень ухудшилась. Считаю, что со взрослыми людьми стоит говорить честно", – отметил Прокудин.
Он подчеркнул, что призыв к эвакуации связан не с намерением вызвать панику или переложить ответственность на жителей. По словам главы ОВА, задача заключается в том, чтобы заранее предупредить людей о возможных последствиях, дать им время подготовиться и попытаться минимизировать риски.
Из-за усиления российских обстрелов рассчитывать на работу ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме этой зимой, по словам Прокудина, уже нельзя. В частности, Херсон может столкнуться с длительными перебоями в электроснабжении.
При этом областные власти продолжают искать альтернативные решения для обеспечения города теплом и электроэнергией. Однако гарантировать привычный уровень работы инфраструктуры, по словам Прокудина, невозможно.
Он отдельно отметил, что речь идет не только о бытовых неудобствах, поскольку длительное отсутствие базовых услуг может создать серьезные проблемы для жителей города.
Прокудин заявил, что эвакуацию следует рассматривать как возможность заранее обезопасить людей. Особенно это касается семей с детьми, которым власти предлагают выехать в более безопасные регионы Украины.
"Но здесь позиция четкая: имущество или стены можно восстановить, а человеческую жизнь вернуть невозможно. Поэтому призыв к такой эвакуации – это не паника, это ответственность", – сказал глава Херсонской ОВА.
Он также подчеркнул, что эвакуация из Херсона продолжается и организуется железнодорожным и автомобильным транспортом. По словам Прокудина, другие регионы Украины готовы принимать жителей города.
"Потому что мы понимаем, что зима для Херсона может быть максимально тяжелой", – резюмировал он.
Напоминаем, что Херсон и населенные пункты области регулярно подвергаются российским обстрелам с применением артиллерии, КАБов и ударных дронов. Особенно опасными для мирных жителей стали атаки FPV-дронами. На фоне постоянных ударов российские военные недавно повредили Херсонскую ТЭЦ, после чего власти области начали предупреждать жителей о возможных сложностях в отопительный сезон.