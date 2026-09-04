Ситуация резко ухудшилась: Прокудин рассказал, что ждет Херсон зимой

После ударов по Херсонской ТЭЦ ситуация с обеспечением города теплом и электроэнергией стала значительно сложнее. Прокудин заявил, что за последний месяц положение существенно ухудшилось.

По его словам, власти не хотят ждать момента, когда город столкнется с масштабными проблемами в работе базовых коммунальных услуг.

"За последний месяц ситуация очень ухудшилась. Считаю, что со взрослыми людьми стоит говорить честно", – отметил Прокудин.

Он подчеркнул, что призыв к эвакуации связан не с намерением вызвать панику или переложить ответственность на жителей. По словам главы ОВА, задача заключается в том, чтобы заранее предупредить людей о возможных последствиях, дать им время подготовиться и попытаться минимизировать риски.

Что будет с теплом и светом

Из-за усиления российских обстрелов рассчитывать на работу ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме этой зимой, по словам Прокудина, уже нельзя. В частности, Херсон может столкнуться с длительными перебоями в электроснабжении.

При этом областные власти продолжают искать альтернативные решения для обеспечения города теплом и электроэнергией. Однако гарантировать привычный уровень работы инфраструктуры, по словам Прокудина, невозможно.

Он отдельно отметил, что речь идет не только о бытовых неудобствах, поскольку длительное отсутствие базовых услуг может создать серьезные проблемы для жителей города.

"Это не паника, это ответственность"

Прокудин заявил, что эвакуацию следует рассматривать как возможность заранее обезопасить людей. Особенно это касается семей с детьми, которым власти предлагают выехать в более безопасные регионы Украины.

"Но здесь позиция четкая: имущество или стены можно восстановить, а человеческую жизнь вернуть невозможно. Поэтому призыв к такой эвакуации – это не паника, это ответственность", – сказал глава Херсонской ОВА.

Он также подчеркнул, что эвакуация из Херсона продолжается и организуется железнодорожным и автомобильным транспортом. По словам Прокудина, другие регионы Украины готовы принимать жителей города.

"Потому что мы понимаем, что зима для Херсона может быть максимально тяжелой", – резюмировал он.