Ситуация для Путина вот-вот изменится, Украина получит рекордный поток оружия, - Грэм

О чем завтра будет "важное заявление"

Ведущая Face the Nation Маргарет Бреннан спросила у сенатора, как США могут существенно помочь Украине, если Конгресс не одобрит новое финансирование. А по оценкам военной разведки, к этой зиме Россия "получит семикратное преимущество в огневой мощи" над Украиной.

"Что ж, ждите завтрашнего объявления", - заинтриговал ответом Грэм, имея в виду "важное заявление", которое должен сделать Трамп в понедельник.

Он также намекнул, что деньги на военную помощь Украине могут поступить благодаря "сделке о полезных ископаемых на триллионы долларов", а также из арестованных на Западе многомиллиардных российских активов.

По его словам, если европейцы готовы только передавать проценты с замороженных средств, то министр финансов США Скотт Бессент намерен идти дальше.

"Следите за новостями о плане более активных действий в отношении арестованных активов. Следите за планом, согласно которому Америка начнет продавать нашим европейским союзникам огромное количество оружия, которое может принести пользу Украине", - добавил Линдси Грэм.

Закон о 500%-пошлинах станет "кувалдой" в руках Трампа

Сенатор отметил, что российский диктатор Владимир Путин надеялся на усталость Европы и США от войны, но тем самым совершил большую ошибку. По его словам, НАТО больше и сильнее России, поэтому не допустит захвата Украины.

"Конгресс находится на грани принятия самого значительного пакета санкций в истории страны. Это даст президенту Трампу инструменты, которых у него сегодня нет, - настоящую кувалду. Главные нарушители здесь - Китай, Индия и Бразилия... Я разговаривал с президентом Трампом. На прошлой неделе он сказал, что пора действовать", - сказал он.

Отметим, речь идет о законе, который фактически вводит вторичные санкции против российской нефти. То есть товарный экспорт стран, которые будут покупать ее, в теории будет попадать под 500%-ю пошлину в США. При том, что США являются главным торговым партнером Китая и Индии.

"Трамп пытался уговорить Путина сесть за стол переговоров. Но моя цель - положить конец этой войне, а единственный способ сделать это - заставить тех, кто поддерживает Путина, выбрать между американской экономикой и помощью Путину", - пояснил Грэм.

Скоро будет рекордный поток оружия для Украины

Ведущая отметила изменение риторики Трампа в отношении Путина. Но добавила, что и сегодня у президента США есть в распоряжении чуть менее 4 млрд долларов (осталось еще от срока Джо Байдена), которые могут быть выделены на оружие для Украины в рамках президентских полномочий без решения Конгресса. Но он до сих пор не предпринимал никаких мер.

"Что ж, 4 млрд долларов - это далеко не все... Но ситуация по вторжению Путина вот-вот изменится. Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный поток оружия в поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя", - заявил сенатор Грэм.

По его мнению, Европа тоже окажет большую поддержку усилиям по оказанию помощи Украине.

"Путин здесь просчитался. В течение шести месяцев президент Трамп пытался уговорить его сесть за стол переговоров. Атаки усилились, а не уменьшились. Один из самых больших просчетов Путина - это игра с Трампом. В ближайшие дни и недели будут предприняты еще большие усилия, чтобы посадить Путина за стол переговоров", - добавил он.