Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной, - Генштаб

Российские обстрелы

По данным Генштаба, сегодня россияне нанесли 70 авиаударов, сбросив при этом 119 КАБов.

Кроме того, захватчики задействовали для ударов 685 дронов-камикадзе и совершили около 3800 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

При этом потери оккупантов составили 92 человека убитыми и ранеными, уничтожена боевая бронированная машина, четыре автомобиля, 18 БПЛА и три единицы специальной техники. Также наши защитники повредили артиллерийскую систему, пять автомобилей и четыре единицы специальной техники оккупантов.

Тринадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Возле населенных пунктов Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозового подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 15 раз атаковали украинских защитников в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении наши войска отразили одну атаку противника.

На Покровском направлении в течение этих суток, агрессор 31 раз атаковал наши позиции. В районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидового и Вишневого наши защитники отразили все штурмовые действия оккупационных войск.

Потери оккупантов на этом направлении за сегодня составляют 151 человек убитыми и ранеными, уничтожены два миномета, боевая бронированная машина, танк, пункт управления БПЛА и автомобиль, также были повреждены танк, три миномета и боевая бронированная машина.

Горячее сегодня на Кураховском направлении, где захватчики к этому времени суток предприняли 48 попыток продвинуться вперед. В основном бои продолжаются у Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки.

На Времевском направлении сегодня агрессор, при поддержке авиации, 12 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Богоявленки и Новоукраинки.

На Приднепровском направлении враг предпринял две безрезультатные попытки штурма позиций украинских подразделений.

Также Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Авиация противника сегодня нанесла по Курской области 28 авиационных ударов с применением 39 КАБ.