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Ситуация с паводком в Киеве: уровень воды почти не изменился, но еще есть подтопления

Фото: в КГВА рассказали о ситуации с паводком в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Уровень воды в реке Днепр в Киеве по сравнению с прошлыми сутками почти не изменился, добавился лишь 1 см. Однако местами все еще есть подтопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской военной администрации Сергея Попко.

По его словам, на 10:00 уровень воды в г. Днепр, в Киеве у моста "Метро" составляет 9 291 см.

"По сравнению с прошлыми сутками он почти не изменился, добавил лишь +1 см. Уровень опасности гидрологических явлений остается - І (желтый)", - сообщил Попко.

Он подчеркнул, что на данный момент по г. Киеву не зафиксированы аварийные подтопления.

"Но все еще продолжает наблюдаться подтопление поймы слоем около более 20 см - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков", - добавил Попко.

Напомним, что вчера в Киеве после трех дней подъема уровень воды пошел на убыль.

Как сообщалось, синоптики прогнозируют вторую волну подтоплений в конце апреля - начале мая.

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