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Ситуация обнадеживающая: НБУ прогнозирует замедление инфляции до конца года

Фото: заместитель главы НБУ Юрий Гелетий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк может улучшить прогноз по росту потребительских цен Украине в 2023 году. В настоящее время центробанк ожидает инфляцию в 18,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы НБУ Юрия Гелетия "24 каналу".

"В апреле мы, вероятно, улучшим свой прогноз по инфляционному развитию... Ситуация обнадеживающая", - сказал он.

По его словам, потребительская инфляция начала замедляться раньше и быстрее прогнозируемого. В январе она снизилась до 26%, в феврале - 24,9% и в марте – 21,3%.

Среди факторов, влияющих на цены, это прежде всего достаточное предложение продовольствия и топлива, лучшая ситуация в энергетической сфере, улучшение ситуации на наличном валютном рынке и инфляционных ожиданий. "Безусловно, важным условием является прекращение эмиссионного финансирования дефицита бюджета с начала этого года", - сказал он.

Повлияли также слабый потребительский спрос и мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Все это нивелировало эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных им ранее на адаптацию к дефициту электроэнергии, отметил замглавы НБУ.

"Мы ожидаем, что инфляция продолжит снижаться до конца года. Этому будет способствовать стабилизация ситуации в энергосистеме, благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение мирового инфляционного давления", - сказал Гелетий.

Напомним, в январе Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту потребительских цен к концу 2023 года до 18,7% с 20,8%.

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