Ситуация обнадеживающая: НБУ прогнозирует замедление инфляции до конца года

"В апреле мы, вероятно, улучшим свой прогноз по инфляционному развитию... Ситуация обнадеживающая", - сказал он.

По его словам, потребительская инфляция начала замедляться раньше и быстрее прогнозируемого. В январе она снизилась до 26%, в феврале - 24,9% и в марте – 21,3%.

Среди факторов, влияющих на цены, это прежде всего достаточное предложение продовольствия и топлива, лучшая ситуация в энергетической сфере, улучшение ситуации на наличном валютном рынке и инфляционных ожиданий. "Безусловно, важным условием является прекращение эмиссионного финансирования дефицита бюджета с начала этого года", - сказал он.

Повлияли также слабый потребительский спрос и мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Все это нивелировало эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных им ранее на адаптацию к дефициту электроэнергии, отметил замглавы НБУ.

"Мы ожидаем, что инфляция продолжит снижаться до конца года. Этому будет способствовать стабилизация ситуации в энергосистеме, благоприятная ситуация на валютном рынке и снижение мирового инфляционного давления", - сказал Гелетий.