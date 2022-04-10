Ситуація неспокійна. Мешканців Пісочина попросили сховатися в укриття та вимкнути світло

В Пісочині, Харківської області місцевих жителів закликали перебувати в укриттях й дотримуватися світломаскування. Попередили про неспокійну ситуацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу селищної ради Пісочина.
"Просимо всіх заради власної безпеки терміново пройти у тимчасові укриття, підвальні приміщення приватних домоволодінь та з початком комендантської години дотримуватись світломаскування і не виходити на вулиці", - пише пресслужба.
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