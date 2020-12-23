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Ситуація в Нагірному Карабасі: Туреччина направила в Азербайджан 60 військових

Азербайджан , Середа 23 грудня 2020 07:51
Ситуація в Нагірному Карабасі: Туреччина направила в Азербайджан 60 військових
Фото: військові (pexels)
Автор: Даша Харченко

Туреччина направила в Азербайджан 60 військових у рамках домовленостей про будівництво центру з контролю за ситуацією в Нагірному Карабасі. Також контролювати процес буде російська сторона.

Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар в ефірі телеканалу NTV.

За його словами, безпосередньо контролювати підтримання перемир'я в Нагірному Карабасі будуть від 30 до 60 турецьких військовослужбовців.

"Термін їх перебування в Азербайджані турецька сторона обговорить з Росією", - сказав Акар.

Нагадаємо, 16 грудня в Азербайджан прибула група турецьких військовослужбовців зі складу Збройних сил по виявленню і розмінування. Вони займуться розмінуванням звільнених азербайджанською армією територій Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина і Росія домовилися спільно контролювати перемир'я в Нагірному Карабасі. Спільний центр по контролю за дотриманням режиму припинення вогню розмістять на території Азербайджану.

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