Ситуація в Нагірному Карабасі: Туреччина направила в Азербайджан 60 військових

Фото: військові (pexels)

Туреччина направила в Азербайджан 60 військових у рамках домовленостей про будівництво центру з контролю за ситуацією в Нагірному Карабасі. Також контролювати процес буде російська сторона.

Про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулуси Акар в ефірі телеканалу NTV.

За його словами, безпосередньо контролювати підтримання перемир'я в Нагірному Карабасі будуть від 30 до 60 турецьких військовослужбовців.



"Термін їх перебування в Азербайджані турецька сторона обговорить з Росією", - сказав Акар.

Нагадаємо, 16 грудня в Азербайджан прибула група турецьких військовослужбовців зі складу Збройних сил по виявленню і розмінування. Вони займуться розмінуванням звільнених азербайджанською армією територій Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, на початку грудня Туреччина і Росія домовилися спільно контролювати перемир'я в Нагірному Карабасі. Спільний центр по контролю за дотриманням режиму припинення вогню розмістять на території Азербайджану.