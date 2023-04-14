Ситуация остается напряженной. Из-за потопа в Иванков можно добраться только в объезд

Из-за произошедшего в Иванкове Киевской области потопа в четверг, 13 апреля, подтопило временную переправу в поселок. Ситуация сейчас остается напряженной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Напомним, жителей Киева и ряда областей предупредили о возможных подтоплениях дорог и домов. Угроза подтопления возможна в период с 13 по 17 апреля.

Как сообщалось, в четверг, 13 апреля, в Иванкове (Вышгородский район, Киевской области) из-за значительных осадков размыло дамбу. Водой подтопило две улицы .

По словам главы полиции Киевской области, сейчас объезд в Иванков осуществляется через село Кухари.

"Временная переправа в поселок Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной", - рассказал он.

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