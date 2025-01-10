Ситуация в Курахово: украинские воины держат ТЭС, россияне пытаются выбить ВСУ

Украинские военные удерживают Кураховскую ТЭС в Донецкой области. Российские оккупанты пытаются выбить ВСУ у Курахово.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
"Сейчас россияне пытаются атаковать в районе Дачного и выбивать украинские силы из Курахово", - отметил спикер.
По его словам, украинские силы держат Кураховскую теплоэлектростанцию и наносят врагу все поражения, которое только могут.
"Все что возможно наши силы там делают и уничтожают просто огромные объемы техники врага", - добавил Трегубов.
скриншот deepstatemap.live
В Донецкой области идут одни из самых тяжелых боев. Россияне атакуют на нескольких направлениях фронта. Самыми тяжелыми участками остаются Покровское и Кураховское направления.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на Покровском направлении защитники остановили 42 штурмовых и наступательных действия агрессора, а на Кураховском - Силы обороны отбили 29 атак.
Кроме того, россияне активизировали бои в Часовом Яру и Торецке. Как сообщили украинские военные, российские штурмовики проникли в боевые порядки ВСУ в районе Щербиновки на Торецком направлении.
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