Ситуация в Курахово: украинские воины держат ТЭС, россияне пытаются выбить ВСУ

"Сейчас россияне пытаются атаковать в районе Дачного и выбивать украинские силы из Курахово", - отметил спикер.

По его словам, украинские силы держат Кураховскую теплоэлектростанцию и наносят врагу все поражения, которое только могут.

"Все что возможно наши силы там делают и уничтожают просто огромные объемы техники врага", - добавил Трегубов.

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