Ситуація в Кривому Розі: подачу води стабілізували, ворог продовжує атаки

"На гідротехнічних спорудах міста продовжуються роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів. Водопостачання міста стабілізовано", - написав Вілкул.

За його словами, у Криворізькому районі вночі окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Жертв внаслідок атак немає.

Крім того, у Нікопольському районі під обстріл із "Градів" та важкої артилерії потрапили місто Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Внаслідок чого поранена 57-річна жінка та пошкоджено 11 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, дитячий садок, центр соціального обслуговування, кілька підприємств, газопроводи та лінії електропередач.

Разом з тим у Червоногригорівській громаді пошкоджено багатоповерхівки та магазин. Жертв немає.

Нагадаємо, що 14 вересня РФ випустила 8 крилатих ракет по гідротехнічній споруді у Кривому Розі, а саме дамбі Карачунівського водосховища.

Внаслідок чого були підтоплені більше 100 приватних будинків та подвір'їв, а рівень води в річці Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів на різних ділянках. У деяких районах були вимушені оголосити евакуацію.

Додамо, що вчора росіяни також поцілили ракетами по гідротехнічним спорудам міста.

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