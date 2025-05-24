Ситуация критическая: 90% города Купянск уже уничтожено

Он отметил, что ситуация в громаде уже не просто сложная, а критическая. Это связано с тем, что российские оккупанты атакуют Купянск и громаду КАБами, артиллерией, реактивными системами залпового огня и FPV-дронами на оптоволокне.

"Они применяют (оружие - ред.) именно непосредственно по центральным частям населенных пунктов, (что несет - ред.) угрозу обычным жителям, которые остаются несмотря ни на что в Купянске. И еще больше несет угрозу тем людям, которые обеспечивают жизнедеятельность нашей громады", - рассказал Беседин.

В частности, вчера враг ударил авиабомбой, а после этого сразу из РСЗО. В результате атаки погибли два коммунальными.

"Это ужасные потери наших людей, наших коллег, (ребят и девушек на передовой, которые отдают свою жизнь - ред.) для того, чтобы Купянск действительно жил и был непокоренным, несокрушимым. Но с каждым днем все тяжелее и тяжелее, и к сожалению на сегодня 90% города уже разрушено или повреждено", - резюмировал глава Купянской ГВА.