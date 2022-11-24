Ситуация в Киеве после обстрелов: когда будет свет, вода, связь

Электричество

По словам Кличко, в настоящее время примерно 60% столицы остается без электричества.

Он отметил, что возврат света зависит от баланса энергосистемы Украины, поскольку столица является частью общегосударственной энергосистемы.

"До сих пор ликвидация последствий ракетных ударов в Киеве продолжается. Повреждена была система энергообеспечения. Мы же работаем сейчас над тем, чтобы в критическую инфраструктуру было подано электричество", - подчеркнул Кличко.

Отметим, что, по данным КГГА, без электроснабжения, в режиме аварийного отключения остается 25% процентов жилищного фонда города.

Водоснабжение

Уже возвращено водоснабжение на левом берегу , а на правом планируют восстановить в первой половине дня.

"Что касается водообеспечения. "Киевводоканалу" удалось частично стабилизировать электроснабжение на одном из ключевых объектов, поэтому вода начинает сейчас подаваться потребителям на правом берегу" , - говорит Кличко.

Впрочем, он предупредил жителей многоэтажек, что давление воды сейчас может оказаться недостаточным. Так что до последних этажей подача воды будет слабее.

"Но со временем мы сможем предоставить достаточную мощность, чтобы водоснабжение было во всем городе", - отметил мэр.

Пока же на пониженном давлении пока остаются Святошинский, Соломенский районы, частично Оболонский район, Шевченковский и Подольский.

Связь

Кроме восстановления тепло- водоснабжения, продолжается восстановление коммуникаций во многих районах Киева, где отсутствует мобильная связь и Интернет.

"Сейчас понемногу восстанавливаем, и думаю, что уже к концу дня вернемся к той ситуации, которая была перед последними ракетными обстрелами ", - предполагает Кличко.

Транспорт

Продолжаются работы по стабилизации движения транспорта. Мэр Кличко заявил, что уже идет запуск наземного электротранспорта, замененного автобусами. Сейчас трамваи начинают движение.

"По метро, паузы между движениями поездами были гораздо больше для сохранения электроэнергии", - пояснил он.

Тем временем КГГА опубликовала список трамваев, которые уже возобновили движение в столице, а именно:

просп. Отрадный - Контрактовая площадь (№ 14)

просп. Отрадный - ул. Старовокзальная (№ 15)

пл. Контрактовая - ул. Старовокзальная (№ 18)

пл. Дарницкая - Позняки, Красный Хутор, Рембаза (№№ 8, 22, 29)

б-р Перова, Троещина (№ 22, 28, 35).

Михайловская Борщаговка - Гната Юры - Ромена Роллана. Перевозки до ул. Старовокзальные снабжаются временными автобусами.