Ситуація в Києві. Що відбувається в місті зараз: онлайн

ЗСУ, силовики, терроборона і місцеві жителі продовжують тримати оборону Києва. Ніч була складною, противник намагався прорватися до столиці. На даний момент ситуація в Києві контрольована, російських військ у місті немає.

Детальніше про ситуацію в Києві на даний момент - в текстовому онлайні РБК-Україна.

13:25 Як повідомив Кличко, з метою безпеки та для більш ефективної оборони комендантська година у Києві діятиме з 17:00 до 08:00.

"Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

Усі громадянські особи, що перебувають на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога."

13:18 Кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках.

13:05 Кличко звернувся з проханням до бізнесу-допомагати киянам.

"Я звертаюся також до бізнесу. Місто сьогодні робить все, що може. Надайте допомогу киянам і ви. Харчовими продуктами, водою, предметами першої необхідності. Це потрібно сьогодні людям, що знаходяться в укритті в метро, лікарням, нашим захисникам з терроборони. Наш Київ і нашу країну намагаються знищити. Ми повинні вистояти!"- підкреслив міський голова.

12:45 "Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах і районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо, - країну, землю, майбутнє дітей. Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

12:40 На складських приміщеннях у Києві по вулиці Волинська після попадання снаряда сталася пожежа. Загинули 2 людини.

12:30 В результаті обстрілу аеропорту Жуляни снаряд влучив у житловий будинок.

"Сталося руйнування будинку з 17 по 21 поверх. Перевірено 21,22,23 і 24 постраждалих немає. Рятувальниками проводиться евакуація всього будинку, ускладнений вихід з квартир. Пожежники здійснювали гасіння окремих осередків загоряння", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Жертв немає, 6 людей постраждали, 80 евакуйовані.

12:20 Киян просять не перетинати мости через Дніпро. За інформацією МВС, диверсанти противника постійно намагаються висадитися на Лівому березі. Всі мости столиці взяті під охорону. Вони будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які будуть намагатися перетнути мости з лівого на правий берег.

12:10 Також Кличко розповів, що в місті працює громадський транспорт. Його кількості достатньо для перевезення працівників критичної інфраструктури. Червона гілка метро не працює, проте станціями можна скористатися як укриттям від обстрілів.

"Військові, поліція, Нацгвардія, ТрО, добробати захищають наше місто. Ми облаштовуємо блокпости в столиці, тому пересування по місту буде обмежено і ускладнено", - розповів Кличко.

12:08 Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, російських військ у Києві немає. Але діють диверсанти.

"Ніч була складною, але російських військ у столиці немає. Ворог намагається прорватися в місто, зокрема, з боку Гостомеля, Житомира. Там агресори знешкоджені. Зараз у Києві діють, на жаль, диверсійні групи", - розповів Кличко.

12:00 "Головне, що хочу сказати, ситуація повністю під контролем по всій території України. Атаки Збройних сил Російської Федерації йдуть в усіх напрямках практичним по всіх великих містах України. Але, цього не було раніше, але є зараз - ніхто з керівництва областей, місцевих органів влади не покинули своїх місць. Вони працюють, незважаючи на роботу ДРГ і постійні зіткнення з військами агресора", - заявив він.