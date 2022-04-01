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Ситуація у Харківській області: зафіксовано 170 обстрілів з "Градів" та 1 ракетний удар

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Харківська область, П'ятниця 01 квітня 2022 11:59
Ситуація у Харківській області: зафіксовано 170 обстрілів з "Градів" та 1 ракетний удар Фото: у Харківській області зафіксовано 170 обстрілів з "Градів" (facebook com rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області за минулу добу російські військові завдали 46 ударів. Всього було зафіксовано 170 обстрілів з РСЗВ типу "Град" і 1 ракетний удар в центральну частину Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Вчора окупанти наносили артилерійські, мінометні, танкові обстріли по районах Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, ХТЗ, Холодна Гора, Кулінічі, Велика Данилівка, Дергачі.

При цьому активність російської авіації по Харкову не спостерігали. Зафіксована певна активність БПЛА противника, які здійснювали польоти з розвідувальною метою.

З Ізюмського району почали евакуювати мирне населення.

Синєгубов подякував волонтерам за гуманітарну допомогу, яка надходить цілодобово з різних куточків України та з інших країн.

Нагадаємо, у Чернігівській області почали звільняти раніше окуповані населені пункти, проте існує загроза авіаційних і ракетних ударів.

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