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Ситуація на кордоні з Таджикистаном стабілізувалася, - президент Киргизстану

Автор: Анастасія Рокитна

Обстановка на кордоні Киргизстану і Таджикистану, де сталася перестрілка, стабілізувалася. Президент Киргизстану Садир Жапаров заявив, що зараз немає необхідності для відправлення добровольців в прикордонний район.

Про це повідомляє прес-служба президента Киргизстану.

У заяві йдеться, що вживаються заходи "щодо недопущення ескалації напруженості" на держкордоні.

"Ситуація в Баткенській області Киргизстану стабілізувалася і знаходиться під контролем президента країни. У Баткенській області знаходиться робоча група на чолі з першим віце-прем'єр-міністром Киргизстану Артемом Новіковим", - йдеться в повідомленні.

Осередок напруженості погашений, ситуація врегульована в ході переговорів, підкреслюється в повідомленні. У МЗС Киргизстану повідомили, що ситуація на прикордонній території знаходиться під повним контролем.

Співробітниками міліції встановлені блокпости, проводиться роз'яснювальна робота з місцевим населенням прикордонних районів.

Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

В результаті перестрілки загинули щонайменше три людини, ще понад 50 постраждали.

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