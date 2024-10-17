Ситуация хуже, чем во времена блекаутов: бизнес призвал власти восстановить механизм бронирования

По словам президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, возникшая с бронированием проблема наносит предприятиям больше вреда, чем блекауты, ведь они рискуют остаться без самых ценных рабочих.

"Представители ТЦК просто идут в начале дня на нашу проходную, где идет тысяча человек, раздают повестки — и они выполнили свой план работы на месяц вперед. К чему это приводит? К нам не идут люди работать. Они боятся, что мы их не успеем". забронировать. И это действительно случалось", – заметил он.

Каленков также напомнил, что одно рабочее место в сталелитейной отрасли создает 7,5 рабочих мест в сопредельных отраслях. Поэтому закрытие предприятий в этой области из-за дефицита работников, который спровоцирует задержка бронирования, создаст кризис в экономике и социальной сфере и приведет к падению бюджетных поступлений.

В то же время представители бизнеса подчеркнули: проблему с бронированием действительно необходимо решить, ведь за последние несколько месяцев количество забронированных лиц увеличилось вдвое, что свидетельствует о манипуляциях с определением стратегичности предприятий. Однако эту проблему можно решить без остановки процесса бронирования, убеждены они.

"Если заболел палец, не обязательно отрезать целую ногу. Надо лечить палец. Мы соглашаемся, что при определении критически важных предприятий кто-то воспользовался дополнительным бронированием, и это проблема, которую нужно решать. Но для этого не нужно останавливать бронирование. Ведь сейчас создан временный лаг, во время которого представитель ТЦК будет решать, кого из работников мобилизовать, а не руководство предприятия.

По мнению участников пресс-конференции, современный уровень цифровизации общества и наличие в Украине отдельного ведомства – Министерства цифровой трансформации – дает властям возможность максимально оцифровать данные обо всех украинских предприятиях, уровне их стратегичности и количестве наемных работников. Такая понятная система позволила бы властям быстро реагировать на попытки манипуляций, а прозрачный бизнес, работающий, уплачивающий налоги и поддерживающий обороноспособность, был бы защищен от остановок.

"За три года можно было сделать систему, при которой премьер-министр или профильный министр видели свои отрасли и четко понимали, какие предприятия действительно критичны. Это позволило бы даже отслеживать, когда работнику исполняется, скажем, 60 лет, и его бронирование автоматически отменялось бы, и переходило на другую позицию", - говорит президент Украинского союза производителей строительных материалов Константин Салий.