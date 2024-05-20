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Ситуация на фронте сейчас одна из самых сложных, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных, в частности, из-за нового наступления российских войск в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Reuters.

"Сейчас ситуация на фронте одна из самых сложных, потому что началось новое наступление российских войск в направлении Харькова", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в Донецкой области тоже идет очень мощная волна боевых действий.

"Никто даже не замечает, что на востоке страны, в частности, на Донбасском направлении, боев действительно стало больше: Курахово, Покровск, Часов Яр", - подчеркнул президент.

По его словам, сегодня ситуация находится под контролем.

"Неделю назад было сложнее", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за эти сутки наибольшее количество боевых столкновений произошло на Покровском направлении в Донецкой области. Россияне ищут слабые места в украинском обороне.

На Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений возросло до четырех. На протяжении этих суток враг дважды атаковал близ Волчанска, и по одному разу - в направлениях сел Старица и Липцы.

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Война в УкраинеВладимир ЗеленскийХарьков