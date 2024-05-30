Ситуация на юге обострилась. Россияне активно штурмуют позиции ВСУ, - Плетенчук

"К сожалению, можем констатировать существующее обострение на линии боевого столкновения. Враг некоторое время аккумулировал свои определенные силы для того, чтобы в очередной раз осуществить такую эскалацию", - сказал Плетенчук.

По его словам, среда, 29 мая, российская армия совершила 19 попыток штурмов, 12 из которых было в нескольких населенных пунктах на Ореховском направлении. Больше всего штурмов пришлось на район Старомайорского. На левобережье было 7 попыток штурмов, одна из них была даже на остров Нестрига, еще 6 - на Крынки.

Плетенчук отметил, что активизация действий врага на фронте, прежде всего, связана с подготовкой к саммиту мира в Швейцарии.

"Для россиян это традиционный инструмент их геополитики. Перед любыми переговорами, несмотря даже на то, что они туда не приглашены, россияне всегда обостряют максимально ситуацию на фронте для того, чтобы усилить свои позиции или показать, насколько необходимо с ними так же договариваться", - добавил он.