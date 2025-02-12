Ситуация на фронте для Украины не так ужасна, как в начале 2024 года, - доклад IISS

Ведущий центр по исследованию безопасности отмечает, что хотя 2024 год был трудным для Украины на поле боя, ее вооруженным силам удалось ограничить территориальные завоевания России и нанести ей значительные потери. Эти результаты, достигнутые, несмотря на острую нехватку боеприпасов в Украине в первой половине 2024 года и трудности с живой силой, показывают, что успехи России на поле боя, безусловно, не являются решающими.

По оценке IISS, Вооруженные силы Украины в настоящее время не сталкиваются с критической ситуацией в отношении оборудования. Однако им, вероятно, понадобится значительно больше оружия, особенно современных систем западного производства, чтобы надежно остановить российское наступление. Начало наступления и освобождение оккупированной территории потребует значительно больше материальных средств. Если Запад сократит или прекратит свою поддержку, ситуация серьезно ухудшится в среднесрочной перспективе.

Главная проблема

"Тем не менее, главная проблема, с которой Украина сталкивается в настоящее время, - это личный состав, особенно в плане управления и распределения", - отмечает центр.

В частности, несколько недавно сформированных бригад, например, 152-я и 155-я, прошли через хаотичный процесс формирования. Эти недавно сформированные бригады, такие как 150-я механизированная, были отправлены в те части линии фронта, которые пережили одни из самых тяжелых боев и понесли значительные потери, отмечают в IISS.

По данным центра, эти проблемы с командованием и управлением личным составом регулярно упоминаются украинцами как сдерживающий фактор для добровольного прохождения службы. Самые элитные и престижные подразделения Украины рекламируют и набирают напрямую и имеют меньше проблем с нехваткой личного состава.

"Если Украина решит эти проблемы, она может заметно улучшить свои военные возможности. В стране по-прежнему достаточно немобилизованных кадров, чтобы полностью укомплектовать свои истощенные подразделения, а ее потребность оценивается в 50 000-100 000 дополнительных военнослужащих", - говорится в сообщении.