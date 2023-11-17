Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

По его словам, ключевой темой Ставки стало обеспечение украинских сил обороны в следующем году.

"Большой доклад министра обороны (Рустема - ред.) Умерова о потребностях наших воинов в технике, ракетах, боеприпасах, оборудовании и услугах - во всем необходимом для дальнейшей деоккупации Украины", - уточнил Зеленский.

По его словам, также обсуждалась реализация текущих контрактов и контрактование как с отечественным военно-промышленным комплексом, так и с зарубежным.

При этом министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин доложил о наращивании объемов производства на украинских предприятиях. Также он рассказал о перспективах развития украинской многолетней ракетной программы.

"Ситуация на фронте: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева и Содоля", - добавил президент.

Производство оружия в Украине

Напомним, Украина постепенно наращивает свое производство оружия после того, как российские оккупанты вторглись в нашу страну в прошлом году.

В частности, как отмечал недавно Камышин, сильно выросло производство боеприпасов, но этого все еще не хватает для того, чтобы покрыть все потребности.

Также Украина увеличивает производство дронов. Недавно глава Минстратегпрома рассказывал, что к концу года наша страна хочет производить десятки тысяч беспилотников ежемесячно.

При этом украинские специалисты начали серийное производство аналогов иранских дронов-камикадзе "Шахед".