Ситуация на фронте сегодня 9 мая

Сегодня ночью, 9 мая, российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки противник нанес 30 ракетных, 61 авиационный удар и совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации.

направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил российской федерации. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута, Шалыгино, Новослободское, Искрисковщина, Волфине Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области.

направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг из минометов и артиллерии обстрелял населенные пункты Бериловка, Мощенко, Галагановка, Леоновка, Александровка, Буда-Воробьевская, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Старая Гута, Шалыгино, Новослободское, Искрисковщина, Волфине Сумской области, а также Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Караическое, Малая Волчья, Николаевка и Нестерное в Харьковской области. На Купянском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка, Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.

направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Западное и Масютовка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Каменка, Тополя, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлинск, Западное, Лиман Первый, Ольшана, Бугаевка, Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской. На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Спорное - Донецкой.

направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Ямполевка и Спорное - Донецкой. На Бахмутском направлении продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Временного Яра. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского и Временного Яра. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Предтечине. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

направлении за прошедшие сутки противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области.

направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеским обстрелам подверглись Георгиевка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка и Угледар.

направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка и Угледар. Yf Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области и Гуляйполе и Новоданиловке Запорожской области. Между тем, совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Змиевка, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомис, Станислав Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Нашими защитниками был уничтожен, в частности, вражеский разведывательный БпЛА типа "Zala". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и еще 3 важные враждебные цели.