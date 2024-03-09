Ситуация на фронте сегодня 9 марта

Российские обстрелы

За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

От авиационных ударов пострадали:

Сопич, Сидоровка и Волфин Сумской области ;

; Волчанск, Синковка, Табаевка и Берестово Харьковской области ;

; Белогоровка и Макеевка Луганской области ;

; Дружба, Новоалександровка, Прогресс, Новобахмутовка, Бердичи, Новоселовка, Новопокровское, Очеретино, Желательное, Владимировка Донецкой области ;

; Верхняя Терса в Запорожье ;

; город Херсон.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клещиевка.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении отражены 8 атак противника в районах Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силами обороны уничтожены 12 из 15 запущенных российскими оккупантами БпЛА типа Shahed.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 3 станциях радиоэлектронной борьбы, в том числе двух Р-330Ж "Житель", 1 тяжелой огнеметной системе ТОС-1А "Солнцепек" и 1 складу боеприпасов противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 422 310 военных.