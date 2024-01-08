Ситуация на фронте сегодня 8 января

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

В ночь на 8 января 2024 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131",

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал",

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55,

8 крылатых ракет Х-22,

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П.

Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты. На этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, ракеты, летящие по баллистической траектории, направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях. Противовоздушной обороной уничтожено 8 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В течение суток состоялось 55 боевых столкновений. Всего в течение суток враг нанес 55 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Заречье, Муравейник, Гремяч Черниговской области; Фотовиж, Толстодубово, Запселье Сумской области; Веселое, Бочковое, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 5 атак у Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки, Ивановки, Кисловки, Табаевки, Песчаного, Берестового Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага восточнее Тернов Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе Новоселовки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбито 2 атаки противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районах Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 14 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать противника неподалеку Новомихайловки Донецкой области, где враг 7 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки Запорожской области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Змиевка, Крынки, Тягинка, Ивановка, Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий, но украинские воины и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

Потери врага

Подразделения ракетных войск поразили 2 склада боеприпасов противника.