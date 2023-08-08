Ситуация на фронте сегодня 8 августа

Украинские военные продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, отбили атаку россиян вблизи Авдеевки и уничтожили два вражеских пункта управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

В течение суток состоялось около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Владимировка, Синьковка, Ясная Поляна Черниговской области; Атинское, Степок Сумской области и Стрелечья, Пыльная, Гатище в Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Кучеровка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спирного и Веселого Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в окрестностях Клещеевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Краматорск, Марково, Клещеевка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Северного Донецкой области.

Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Соловьево, Первомайское и Карловка в Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

Нанес авиационные удары в районах Временки, Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное в Запорожской области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Работино Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Никольское, Велетенское Херсонской области и город Херсон, а также Куцуруб и Очаков в Николаевской области.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Россия продолжает незаконную интеграцию временно захваченных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство.

Так, в населенном пункте Стульнево Запорожской области, так оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед так называемыми "выборами" на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября.

Предполагается прибытие представителей от партии "Единая Россия" для создания групп агитаторов и информаторов из числа местных коллаборационистов.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.