Ситуация на фронте сегодня 8 апреля

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 48 боевых столкновений. В общем, враг нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белополье Сумской области и города Сумы.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Бачевск, Стариково, Волфино, Хотень, Писаревка и Рясное Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка и Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Раздоловка и Константиновка Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Белогоровка Луганской области; Богдановка, Калиновка, Часов Яр и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки в районе населенного пункта Бердычи Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Уманское Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Водяное и Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка и Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Белогорье, Новоданиловка и Лобково Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Никольское, Тягинка, Берислав Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток, противник совершил 3 безуспешные атаки позиций наших войск.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетных комплексах и 7 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.