Ситуация на фронте сегодня 7 сентября

Вражеские атаки

Сегодня ночью РФ нанесла очередной авиационный удар по Украине применив иранские ударные дроны Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Враг нанес 10 ракетных, 69 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе села Гранов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Гремяч Черниговской области;

Большая Писаревка, Кружок, Каменка, Покровка, Пономаренки, Чернацкое Сумской области и Ветеринарное, Амбарное, Гатище, Варваровка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодяжное, Кисловка, Купянск, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Дружелюбовки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Веселого Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника возле Орехово-Василовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещиевки, Северного Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Орехово-Василовка, Белая Гора, Ивановское, Богдановка, Клещиевка, Нью-Йорк, Северное Донецкой области.

Вместе с тем, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Также здесь враг нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Керамик, Невельское, Карловка, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковеевка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоукраинки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Левадное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Красное Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Змиевка, Антоновка, Херсон Херсонской области.

Наступление ВСУ

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены 4 состава боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.