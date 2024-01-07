Ситуация на фронте сегодня 7 января

Атаки россиян

В течение суток состоялось 29 боевых столкновений. В общем враг нанес шесть ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Бучки, Гремячка Черниговской области; Волфино, Искрисковщина, Мефодовка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили две атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили три атаки врага восточнее Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 11 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, 3 раза безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Полтавка, Красное, Белогорье, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон Херсон Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Крынки Херсонской области.

Плацдарм на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил два безуспешных штурмовых действия, но наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.