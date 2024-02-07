Ситуация на фронте сегодня 7 февраля

Атаки россиян

В целом враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов, совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 12 ударных БпЛА.

Авиационным ударам подверглись: Яблоновка Сумской области; Ветеринарное, Ахримовка, Малая Волчья, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Александрополь, Угледар, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных штурмовых действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 12 атак противника возле населенных пунктов Богдановка и Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 20 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили вражескую атаку южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 4 атаки противника в районе Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешные штурмовые действия.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 пунктам управления, 2 районам сосредоточения личного состава, 2 складам боеприпасов и 3 артиллерийским средствам противника.

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