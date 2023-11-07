Ситуация на фронте сегодня 7 ноября

Российские обстрелы

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины.

В течение суток состоялось 36 боевых столкновений. В общем враг нанес 3 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Карповичи, Гремяч Черниговской области; Семейкино, Искрисковщина, Басовка, Грабовское, Поповка, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, Ивановки, Берестового Харьковской области, где наши воины отбили 5 атак. Противник нанес авиационные удары неподалеку Петропавловки, Песчаного, Пролетарского Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Резниковки, Спорного, Раздоловки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Клищеевки.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

Противник нанес более 10 авиационных ударов в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Очеретино, Бердичи, Ласточкино, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где Силы обороны отбили 13 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар вблизи Ровнополя Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Также вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Тягинка, Ивановка Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, 2 радиолокационные станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.