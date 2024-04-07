Ситуация на фронте сегодня 7 апреля

Атаки россиян

В общем, враг нанес 6 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золочев, Малые Проходы, Волчанск Харьковской области и по городу Харьков. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако нанес авиаудар в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка и Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил 26 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Федоровка, Раздолевка, Веселое, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дилиевка, Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Яснобродовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации совершил 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, враг совершил 8 безуспешных атак позиций наших войск. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них город Херсон, Змиевка, Крынки, Тягинка Херсонской области.

Удары ВСУ по россиянам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 3 зенитно-ракетным комплексам, 1 башне связи и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе, 3 районам сосредоточения вооружения и военной техники противника.