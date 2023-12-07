Ситуация на фронте сегодня 7 декабря

Российские обстрелы

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 56 боевых столкновений.

Враг нанес 3 ракетных и 39 авиационных удара, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 14 БПЛА типа "Shahed-136/131", 12 вражеских дронов уничтожено.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Клюсы, Михальчина-Слобода Черниговской области; Фотовиж, Волковка, Волфино, Яструбино, Басовка, Могрица Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Липцы, Старица, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Противник нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем российских захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении, Силы обороны отбили все атаки врага, который пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 19 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клкщиевки и Андреевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Марково, Богдановка, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 5 атак на позиции наших защитников.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Константиновка, Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Водяное, Угледар, Старомайорское, Урожайное, Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском направлении, Силы обороны отбили 6 атак противника, в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Копани Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Верхняя Терса, Чаривне, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись такие населенные пункты, как Шляховое, Веселое, Николаевка, Тягинка, город Херсон и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение по позициям российских оккупантов.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по станции радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.