Ситуация на фронте сегодня 6 февраля

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали :

Синьковка, Ивановка, Степная Новоселовка, Берестово Харьковской области ;

; Серебрянское лесничество Луганской области ;

; Серебрянка, Григоровка, Нью-Йорк, Ласточкино, Авдеевка, Угледар, Старомайорское Донецкой области ;

; Новодаровка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении в нашими защитниками отражены 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 20 атак врага недалеко от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григоровки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 26 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

Потери врага

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 389 560 военных.