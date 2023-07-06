Ситуация на фронте сегодня 6 июля

Данные о вражеских атаках

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по Украине.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар 5 иранским ударным БпЛА типа "Shahed". 2 дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО.

Также, российские оккупанты нанесли 59 авиационных ударов и совершили 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям войск ВСУ и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Грабовского Сумской области; Плетеновки Харьковской области и по городу Харьков. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности, Горск, Александровка, Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Басовка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань, Зеленое и Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголовка, Моначиновка, Гусинка, Новомлынск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник нанес авиационные удары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Марково, Хромово, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. В то же время противник нанес авиационных ударов в районах Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Ганивка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Золотой Нивы, Отрадного, Макаровки и Ровно на Донетчине. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Гавриловки, Новодаровки, Змиевки и Антоновки Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Токаровка, Антоновка, Громадное, Кизомис Херсонской области и город Херсон. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери противника

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства ПВО, 1 радиолокационную станцию и 4 станции РЭБ противника.