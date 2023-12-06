Ситуация на фронте сегодня 6 декабря

Атаки россиян

В целом враг нанес 4 ракетных и 104 авиационных удара, осуществил 101 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 50 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожен 41 ударный БпЛА.

Авиационным ударам подверглись: Костобобров Черниговской области; Новодмитровка Сумской области; Ивановка Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Спирное, Новобахмутовка, Авдеевка, Александрополь, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Тягинка, Крынки, и Львов Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 26 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области; Тернов, Спирного, Веселого, Раздоловки, Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 10 атак врага в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 25 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, северо-восточнее Бердича, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 18 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки врага, который пытался восстановить утраченное положение в районах западнее Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Наступление ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также Силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.

Потери врага

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам противника.

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