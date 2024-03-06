Ситуация на фронте сегодня 6 марта

Российские обстрелы

В течение суток произошло 76 боевых столкновений. В общем враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Каменка Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Елино, Костобобров Черниговской области; Старая Гута, Николаевка, Басовка, Александровка Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении Силами обороны отражено 3 атаки противника в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Ступочки и Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Покровск, Нетайлово Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Водяное, Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка, Красное Запорожской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Приднепровском (Херсонском) направлении в течение суток противник штурмовых действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них город Херсон и Золотая Балка, Львово, Антоновка, Станислав Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 4 артиллерийских средствах противника.