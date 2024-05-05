Ситуация на фронте сегодня 5 мая

Всего враг нанес 2 ракетных и 100 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Елино, Клюсы, Семеновка, Александровка, Николаевка Черниговской области; Тарасовка Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражены 11 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Противник нанес авиационный удар по городу Харьков. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Новосадово и Торское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка Луганской области; Терны, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 32 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Новый, Раздолевка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Прогресс, Волчье и Галицыновка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Евгеньевка и Елизаветовка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Белогорье, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Велетенское, Понятовка, Инженерное, Ингулец, Антоновка и Садовое Херсонской области.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 4 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационных станциях, 2 средствам противовоздушной обороны и 2 артиллерийским средствам противника.