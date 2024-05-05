В Харькове прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги

В Харькове в ночь на 5 мая снова были слышны взрывы. Они раздались во время очередной воздушной тревоги, объявленной в области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Отмечается, что в Харькове была слышна серия взрывов, прогремевших, вероятно, за пределами города.

До этого в мониторинговых группах писали о ракетной угрозе для Харьковской области.

Ночная воздушная атака, взрывы в Харькове и Днепре

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 4 мая, в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу, в частности из-за фиксации "Шахедов" в ряде регионов.

Уже около половины первого ночи воскресенья, 5 мая, в Харькове прогремели взрывы из-за вражеской атаки ударных беспилотников. В мэрии рассказали, что было зафиксировано попадание вражеского дрона в частный сектор Основенского района города. В результате удара загорелись 3 частных дома. По данным СМИ, был ранен один человек.

Добавим, из-за атаки "Шахедов" взрывы прозвучали также в Днепре. Также известно о работе ПВО в пригороде. О последствиях этих взрывов официальных заявлений не поступало.