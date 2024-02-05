Ситуация на фронте сегодня 5 февраля

Российские обстрелы

Противник и в дальнейшем продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа "FPV", проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 105 боевых столкновений. Также враг нанес 7 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Хреновка, Архиповка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Толстодубово, Волковка, Волфино, Могрица, Грабовское, Пономаренки Сумской области; Ветеринарное, Нестерно, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражено 8 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 15 атак неподалеку Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 8 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 24 атаки в районе Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ласточкино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 24 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 2 атаки вблизи Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись 20 населенных пунктов, среди них Чаривне, Малые Щербаки, Степное, Лобково, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон и Очаков Николаевской области.

Наступление ВСУ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток осуществлено 2 безуспешные попытки штурма позиций наших войск.

Потери врага

В течение дня подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.