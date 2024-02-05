Ситуация на фронте сегодня 5 февраля

Украинские военные отразили 44 атаки противника на Авдеевском направлении, удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Силы обороны ударили по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Домашнее, Большой Бурлук, Каменка, Колодезное, Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области ;

; Авдеевка, Новомихайловка, Екатериновка, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

Потери врага

В то же время украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 388 750 военных.