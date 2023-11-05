Ситуация на фронте сегодня 5 ноября

Наши защитники отбили более 20 атак противника на Марьинском направлении, продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении и нанесли 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
От авиационных ударов пострадали:
Серебрянское лесничество Луганской области;
Белая Гора, Екатериновка, Бердичи, Марьинка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области;
Новоданиловка Запорожской области;
Республиканец, Красный Маяк, Берислав, Тягинка, Ивановка, Токаревка, Никольское, Приднепровское Херсонской области;
Очаков Николаевской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отбили около 10 атак противника.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Здесь украинские воины отразили 4 атаки противника.
На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Хромового, Клещиевки и Андреевки, где наши защитники отразили около 10 атак противника. Также оккупанты вели штурмовые действия в районе Богдановки Донецкой области, успеха не имели. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении противник при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Так, Силы обороны отразили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Северное, Авдеевка и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении кафиры вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины здесь отразили более 20 атак врага.
На Шахтерском направлении захватчик вели безуспешные штурмовые действия в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении во враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу и наносят огненное поражение по тылам противника.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 304 100 военных.
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