Ситуация на фронте сегодня 5 июля

Российские обстрелы

Сегодня ночью российские оккупанты нанесли удар пятью иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Два дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО.

В течение суток противник нанес 48 авиационных ударов и совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток состоялось около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах Грабовского Сумской области; Плетеневки Харьковской области и по городу Харьков.

В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 35 населенных пунктов, в частности это Горск, Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка Сумской области и Казачья Лопань, Зеленое и Гатище в Харьковской области.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Петро-Ивановка, Фиголевка, Моначиновка, Гусинка, Новомлинск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белогоровки Луганской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Противник нанес авиационные удары в районах Богдановки и Торецка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Хромовое, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка. В то же время, противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Степное, Авдеевка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области.

Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Гановка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Макаровки в Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Змиевки и Антоновки Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Токаревка, Антоновка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 пункт управления, 1 склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 1 радиолокационную станцию и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.