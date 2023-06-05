Ситуация на фронте сегодня

Атаки врага

Прошедшие сутки, ночью, противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА "Shahed". Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БпЛА "Shahed".

Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях прошедших суток враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области, также - нанес ракетные удары в районах Волчанск, Чугуев и авиационных ударов в районах Ивашки, Огирево, Гатище Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бруски, Атинское, Басовка, Юнаковка, Садки, Мирополье, Турья, Грабовское, Александровка, Большая Писаревка, Шевченково Сумской области, а также Ивашки, Уды, Красная Заря, Гоптовка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Караическое, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток прошедших противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Довгенькому, Кутьковке, Двухлетнему, Западному, Кисловке, Котляровке, Табаевке, Берестове Харьковской области и Новоселовской Луганской области.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес авиационных ударов в районах Васютинское, Торецкое и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополь Донецкой области, Ольговское Запорожской области, Берислав и Веселое Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Свободное Поле, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Тягинка, Ивановка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Потери врага

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава.

Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

К утру 4 июня было известно о почти 210 тысячах ликвидированных захватчиков. За последние сутки Силы обороны уничтожили 470 захватчиков и 20 артиллерийских систем.

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