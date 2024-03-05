Ситуация на фронте сегодня 5 марта

Российские обстрелы

Всего враг нанес 5 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

От авиационных ударов пострадали:

Чуйковка Сумской области ;

; Липцы, Варваровка, Нестерное, Колодезное, Кисловка, Митрофановка, Петропавловка Харьковской области ;

; Твердохлебово, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области ;

; Терны, Новоселовка, Верхнекаменское, Константиновка, Нью-Йорк, Дружба, Северное, Семеновка, Новоселовка Первая, Яснобродовка, Нетайлово, Калиновое, Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское Донецкой области ;

; Новодаровка, Малиновка, Новоданиловка, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 7 атак в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, пытаясь улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 28 атак врага в районах населенных пунктов Новоселовка, Бердычи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении в силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного, Пречистовки и Урожайного Донецкой области, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг совершил 1 атаку в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и 1 наземной станции управления БПЛА противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, 1 средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 417 950 военных.